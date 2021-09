Secondo quanto riportato dall'agenzia ANSA, la nazionale svedese ha rinunciato al suo ritiro invernale indopo le critiche legate alla sorte di alcuni lavoratori migranti nell'emirato in vista dei Mondiali che si terranno nel 2022. "Dopo l'incontro con il rappresentante di club svedesi, è chiaro che c'è un consenso contro l'organizzazione di questo ritiro in Qatar - è stato riferito -. Cercheremo un'alternativa. Quello che è certo è che il ritiro di gennaio non si svolgerà a Doha, in Qatar".