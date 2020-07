Nel futuro di Dejan Kulusevski c’è la Juventus, che ha sborsato la bellezza di 35 milioni di euro più 9 bonus per prelevarlo dall’Atalanta. Il suo presente si chiama Parma, il futuro immediato è la sfida contro il Milan, contro il suo idolo di sempre Zlatan Ibrahimovic. Come racconta La Gazzetta dello Sport infatti, mentre l’attaccante del Milan scalava l’Olimpo del calcio con tutte le maglie che ha vestito in carriera (Juve, Inter, Barcellona, Milan Psg), lo svedese classe 2000 era incollato al televisore, ammirando le sue gesta. A 38 anni, si può tranquillamente affermare che Ibra l’ha conquistato l’Olimpo, mentre Dejan, a 20, ha ancora un lungo percorso da intraprendere, il mondo deve essere stupito. A partite dall’anno prossimo, con la maglia della Juve.