Un gol e due assist nell'ultimo mese per Dejan Kulusevski, 4 reti e 7 passaggi decisivi da inizio stagione. Impatto pazzesco dello svedese alla sua prima stagione in Serie A. La Juve - ma non solo - l'ha messo nel mirino e vuole fare un tentativo già a gennaio per anticipare la concorrenza. Intanto, l'esterno dell'Atalanta in prestito al Parma, è stato votato miglior giocatore del mese di dicembre dall'Aic (Associazione italiana calciatori).