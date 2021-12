Dejan Kulusevski si trova a Dubai per questo Natale, stesso posto in cui si trovano, con le rispettive fidanzate, pure Alvaro Morata e Matthijs De Ligt. Il giocatore svedese della Juventusnelle sue storie di Instagram abbiamo potuto vedere Kulusevski correre sulla sabbia della megalopoli emiratina. Un messaggio di impegno e professionalità per la Juve, da parte di un giocatore che fatica a entrare nei meccanismi ed è tutt'altro che incedibile?