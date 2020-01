Una voce clamorosa, un'indiscrezione che punta a sconvolgere il mercato: Paul Pogba in estate all’Inter. E' lo sgarbo di Conte, la vendetta di Marotta con la Juve, un sogno da concretizzare con almeno 90 milioni di euro per il cartellino e di 12 milioni di euro annui di ingaggio. Lo riporta Panorama.it, che spiega: “Ci sono voci anche di un possibile arrivo di Pogba in nerazzurro. E’ vero che il francese sia in rotta con il Manchester United ma per gennaio non sono in vista spostamenti. Pogba infatti ha deciso di farsi operare per i suoi problemi alla caviglia che ne hanno condizionato il rendimento. In estate poi si vedrà: la richiesta del giocatore è altissima, 12 mln e 80-90 dovrebbero andare allo United. Ma con Mino Raiola mai dire mai…".