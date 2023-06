Tra gli esuberi della Juventus l'unico ad avere mercato è Dejan. Il giocatore trasferitosi in prestito alnon avrebbe assolutamente intenzione di tornare alla Juventus, sia perchè sa di essere fuori dal progetto bianconero sia perché ritroverebbe Massimiliano Allegri con cui non ha mai legato. La volontà dello svedese è quella di rimanere in Premier League, possibilmente al Tottenham nonostante non ci siano più Fabioche lo aveva fortemente voluto e Antoniocon cui condivideva la visione di gioco.- Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport però al momento ci sarebbe distanza tra Juventus e Tottenham per il suo riscatto. Certo, non alle cifre inizialmente preventivate, l’accordo firmato dai due club era dinel giugno 2023: senza l’obbligo, che sarebbe scattato nel caso in cui, oltre al 50 per cento delle sue presenze fatte, il club londinese avesse centrato la qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo non raggiunto in quanto gli Spurs hanno concluso all'ottavo posto la stagione.Il Tottenham vuole lo sconto, la Juve non vuole perchè è l'unico ad avere mercato. Anche se l’ultima stagione non è stata così brillante come negli ultimi mesi della stagione precedente, Kulusevski avrebbe già trovato un accordo con il Tottenham per prolungare il suo contratto in scadenza nel 2025: ci sarebbe un'intesa di base per firmare il rinnovo fino al 2028. La Juve dal canto suo ha pagato Kulusevski 44 milioni di euro complessivi e non vorrebbe mettere a bilancio una minusvalenza. Al momento ci sono 10-15 milioni di differenza che verranno assottigliati nelle prossime settimane.