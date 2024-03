Nella lettere pubblicata da Dejan Kulusevski a The Player's Tribune, il giocatore del Tottenham ha parlato dell'ultimo periodo vissuto alla Juventus, con parole molto dure. "Onestamente mi sono sentito imbarazzato, persino inutile. Alcune persone cominciarono a dire che non ero abbastanza bravo, che ero troppo lento. E mi sono sentito colpito. È normale, umano. Quando inizi a crederci, quello è proprio il diavolo" ha raccontato Kulusevski, che poi, ha fatto riferimento anche a delle scelte in particolare che non condivideva . Lo svedese infatti si trasferì in Premier proprio dopo questi mesi vissuti a Torino.