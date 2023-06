Dejan Kulusevski, ad Aftonbladet, ha parlato così dell’addio alla Juventus. Definitivo.

LE PAROLE - “Finalmente so dove giocherò e vivrò. Siamo persone anche noi, non vuoi girare troppo in prestito ma trovare un posto che desideri, che sia una casa, dove pianificare il futuro con la famiglia. La situazione non è stata gestita come si doveva, chiaramente avrei voluto sapere molto prima e non dovermi sedere ad aspettare che venisse presa una decisione. Ma capisco che sia servito del tempo in più, sono cambiate numerose persone nel club e in panchina... Dopo un prestito di un anno e mezzo, non vedo l'ora di costruirmi un futuro nel Tottenham".



POSTECOGLU -"Ho capito che era interessato a me, a tenerci. Sono contento che abbiamo un nuovo allenatore, porterà nuove idee. Ho sentito sempre cose buone su di lui".