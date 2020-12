Stasera Dejan Kulusevski calcherà l'erba di quello che nella scorsa stagione è stato il suo stadio, il Tardini. Il talentuosissimo svedese, un po' in ombra in questo periodo alla Juve, cercherà infatti di risollevare la sua stagione affrontando il Parma, sua ex squadra, nella quale si è messo in mostra alla grande nel 2019-2020. E la prima partita di Kulusevski nella scorsa Serie A fu proprio Parma-Juventus alla prima giornata: vinse la Juve, all'epoca avversaria, grazie a un gol di Chiellini, ma di lì a poco sarebbe partita la giostra delle meraviglie di Kulusevski, che avrebbe portato dopo pochi mesi Paratici a bruciare la concorrenza...