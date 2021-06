Dejan Kulusevski, negativo al covid, ha parlato del ritorno dal ritiro della Svezia.



DIFFICILE STARE A GUARDARE - "Naturalmente era un po' difficile stare a casa. Ti emozioni ancora di più quando vedi giocare la Svezia. È stato così per me e credo che sia successo per una ragione. Non sono stato triste, avevo l'obiettivo di guarire in fretta. Non conosco nessuno che si sia ripreso dopo una settimana... Più che altro ero triste per il pensiero di aver infettato qualcuno, ma non lo sapevo, non avevo sintomi!".



QUEL VIDEO - "Il video? Stavo mangiando con la mia famiglia. Ero a una cena, ho mangiato, avrei dovuto fare più attenzione? Assolutamente. Ma non è che vado a casa e mi chiudo nel garage. L'odio social? Ormai ci sono abituato, è così, non posso controllare ciò che pensano gli altri. Se li fa sentire bene dirlo, liberi di farlo. Io ho cercato di guarire e tanta gente mi ha contattato. Ho sentito l'amore da parte di tante persone, chiedevano delle mie condizioni".



ORA IN CAMPO - "Credo di avere buone possibilità di giocare. Il corpo ha reagito bene anche se non è facile passare dal divano agli Europei, però è una bella sensazione. Posso giocare".