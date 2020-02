Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'acquisto della Juventus di Dejan Kulusevski è stato complementare rispetto all'arrivo di Christian Eriksen all'Inter. Infatti, Marotta era convinto di aver la strada libera sul giovane svedese per giugno, ma l'inserimento della Juventus ha scardinato le carte in gioco. Così, l'Inter si è rimessa sul mercato, ma con il coltello fra i denti. E tra i nomi che erano circolati anche in orbita Juventus, quello di Eriksen ha rappresentato l'ideale: per questioni tecniche, ma anche per averlo soffiato proprio ai bianconeri. Uno sforzo economico che l'Inter ha avuto intenzione di fare fin da quando Kulusevski ha firmato con la Juve.