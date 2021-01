3









"L'attaccante? Solo se ci sarà l'occasione giusta". E' questo il diktat ripetuto più e più volte da Fabio Paratici quando gli viene chiesto se ci sono novità dal mercato sulla quarta punta. I tifosi stanno storcendo il naso perché al momento nell'attacco di Pirlo ci sono solo Morata, Ronaldo e Dybala: tre punte per tre competizioni. O forse no... Perché in realtà l'occasione giusta la Juventus potrebbe ritrovarsela dentro casa, e si chiama Dejan Kulusevski.



ESPERIMENTO - Proprio lui, lo svedese adatto a ogni ruolo. Già, perché dove lo metti sta: da mezz'ala a esterno di centrocampo, da attaccante in un tridente a trequartista. E seconda punta. Lì, in quella posizione dove Fabio Paratici sta provando a cercare un rinforzo per Pirlo. All'allenatore piace sperimentare, seguire l'intuito e trovare la quadra giusta per avere continuità nella sua prima stagione in panchina. E la duttilità dello svedese è la caratteristica che il tecnico apprezza molto. Ecco perché in quel ruolo Pirlo ha già provato con Kulusevski.



CON LA SPAL - La prima volta in assoluto è stata contro il Benevento, quando non c'era Ronaldo e Kulu ha giocato mezz'ora a supporto di Morata. Poi in Coppa Italia contro il Genoa, sempre insieme ad Alvaro. Risultato? Gol e assist. Mica male quando gioca lì davanti. E una soluzione che, dopo averla provata anche in Supercoppa col Napoli e nell'ultima di campionato col Bologna, Pirlo riproporrà anche domani nei quarti di Coppa Italia contro la Spal. Nuovo - vecchio - ruolo in cui Dejan potrebbe definitivamente esplodere dopo gli alti e bassi in questa prima parte di stagione. Insieme a lui ci sarà Morata. 'L'occasione giusta' per l'attacco della Juve può essere Kulusevski.