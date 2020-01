Questa sera Dejan Kulusevski scenderà per la prima volta in campo all'Allianz Stadium, nello stadio che dalla prossima stagione sarà casa sua. La Gazzetta dello Sport analizza la stagione dello svedese e sottolinea: "E' giusto anche osservare come le due partite disputate dopo il suo strombazzato passaggio alla Juve non siano state al livello di quelle passate. A Bergamo, contro l’Atalanta che lo aveva cresciuto, non ha praticamente mai visto il pallone. Una settimana più tardi, in casa contro il Lecce, dopo un primo tempo pasticciato, si è svegliato e ha regalato qualche lampo. Non le illuminazioni di prima, però. D’altronde, sbattuto all’improvviso in prima pagina, alla sua stagione d’esordio in A, nonostante il carattere forte ed equilibrato, come si può sentire un giovane che viene paragonato a De Bruyne? Inevitabile che i pensieri sfiorino le nuvole".