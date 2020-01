La Juventus ha messo le mani su Dejan Kulusevski, trequartista di proprietà dell’Atalanta e in prestito ora al Parma, sorpassando l’Inter, con un’offerta da 45 milioni di euro, comprensiva di bonus. Queste le parole del presidente del Parma, Pietro Pizzarotti, alla Gazzetta di Parma: “Fino a giugno resterà con la nostra maglia, credo sia la cosa migliore anche per lui. Sta facendo un grande percorso, Parma è la dimensione giusta per lui: qui può continuare a crescere. Poi a fine anno, visto che è fortissimo, si meriterà altri palcoscenici, ma fino ad allora ce lo godiamo noi”.