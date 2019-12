La Juventus sorpassa sul traguardo e ha in pugno Dejan Kulusevski. Un blitz in pieno stile Fabio Paratici, al lavoro in gran segreto da 10 giorni con l'Atalanta per trovare l'accordo e giocare sulla rapidità nel chiudere l'operazione anche con il gioiello svedese classe 2000: la Juve ha ottenuto il sì di Percassi per 35 milioni più 10 di bonus, ha l'accordo su un quinquennale che Kulusevski firmerà a giorni ma soprattutto pagherà da subito, ovvero già a gennaio questa cifra all'Atalanta perché così eviterà sorprese da altre società (Inter in testa). Come racconta Calciomercato.com, la Juve formalmente comprerà adesso Kulusevski e lo girerà per 6 mesi al Parma in prestito, così da completare il percorso naturale già deciso da luglio per lo svedese. Eppure, Paratici con Nedved e Sarri deciderà se anticipare il suo arrivo da subito a gennaio oppure attendere giugno come previsto al momento, ma esiste l'idea di portare Kulusevski a Torino da subito qualora ce ne fosse la necessità.