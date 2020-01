Kulusevski-Day. Primo giorno bianconero per lo svedese che oggi ha effettuato le visite mediche al J Medical in attesa che Juventus e Parma trovino l'accordo per la tempistica del trasferimento: se subito o a giugno. Secondo La Gazzetta dello Sport, intanto, i bianconeri verseranno subito 5 milioni nelle casse dell'Atalanta, ai quali seguiranno altre tre rate da 10 milioni da esaurire entro il 2022. Capitolo bonus: per arrivare a 44 milioni di euro, Kulusevski deve giocare almeno il 50% delle partite. Ci saranno altri bonus in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi da parte della Juve.