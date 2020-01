Domani mattina Dejan Kulusevski sosterrà le visite mediche di rito al JMedical di Torino, prima di diventare un nuovo giocatore della Juve. Il classe 2000 firmerà un accordo per cinque anni a 2,5 milioni di ingaggio a stagione a salire. Tentativo in atto per portarlo in bianconero già a gennaio. Intanto ci siamo, Kulusevski sarà presto un nuovo giocatore della Juve.