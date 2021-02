Dejan Kulusevski, esterno della Juventus, si è raccontato a CalcioShop: "Ho iniziato come tutti i bambini, ero molto piccolo quando ho provato. Mia sorella più grande giocava, e io volevo giocare con lei. Ho iniziato con lei e mi è piaciuto. Dobbiamo ringraziare tua sorella? Sì, un po'".DA PICCOLO - "Mia sorella amava Ronaldinho. Vedevo ovunque foto di Ronaldinho. Il primo giocatore che mi è piaciuto tanto è stato Hazard. Resta il mio preferito".ESSERE ALLA JUVE - "E' bellissimo arrivare a questi livelli a 20 anni, è la cosa più bella che c'è. E' un sogno. Ogni sera prima di dormire sono grato per l'opportunità, farò di tutto per essere qui per tanti anni. E' bellissimo".