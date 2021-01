“Incubo del Napoli”. È così che l’edizione odierna di Tuttosport titola un articolo con protagonista Kulusevski, che stasera verrà lanciato da Pirlo dal primo minuto al fianco di Ronaldo. Incubo del Napoli, perché? Semplice, perché l’anno scorso, quando giocava per il Parma, lo svedese ha trafitto la squadra di Gattuso per ben due gol. L’incrocio con il Napoli porta bene al classe 2000, due gol che auspicano il meglio per questa sera, quando Pirlo si giocherà il primo trofeo nella carriera da allenatore.