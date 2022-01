"Sono stato bene, spero di tornare un giorno"



Così #Kulusevski saluta Torino e la #Juventus. Ora in volo direzione Londra e Tottenham pic.twitter.com/yE9G1YDQRo — ilbianconero (@ilbianconerocom) January 30, 2022

Dejanè a Caselle. Il giocatore è arrivato allo scalo privato dell'aeroporto di Torino, da dove partirà in direzione Londra per iniziare la propria avventura al Tottenham. Domani ci saranno le visite mediche di rito.Juve e Tottenham hanno trovato un'intesa con la formula del prestito oneroso a 5 milioni di euro, più un obbligo di riscatto fissato a 35 in base agli obiettivi degli Spurs (qualificazione in Champions) e al numero di presenze collezionate."​Sono stato molto bene, spero un giorno di tornare", le parole di Dejan prima di partire.