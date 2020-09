Da Torino alla Svezia. Aspettando il debutto con la maglia della Juventus,è uno degli otto giocatori bianconeri convocati dalle rispettive nazionali per le gare di Nations League., rientrato in nazionale dopo due anni. Kulusevski però non ha preso benissimo la scelta del ct Andersson di farlo entrare solo nel finale, e nel post partita ha commentato così: "Non ho avuto il tempo di incidere sull’incontro.”. Messaggio inviato in vista della gara contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo (che potrebbe rientrare titolare dopo aver saltato la gara di ieri, QUI le parole del ct Santos) in programma martedì sera.- Non si è fatta attendere molto la risposta del ct, che ha detto: "Non ci ho parlato direttamente ma se ha detto così, probabilmente si sente in questo modo.. Vedremo se martedì potrà giocare qualche minuto in più, ma ha qualità enormi e sono certo che crescerà ancora”. Arriva anche il commento di, che si schiera dalla parte del giocatore e manda un duro messaggio ad Andersson: "Che fottuto scherzo. Un'altra prova.