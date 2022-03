Le parole di Dejan Kulusevski in conferenza stampa, dal ritiro della Nazionale svedese: "Sto migliorando. Il Tottenham è un club molto forte e professionale. Mi sono trovato subito bene e ho fatto delle buone prestazioni. E' positivo prima del raduno e della partita contro la Repubblica Ceca. Cosa sarà importante nella partita contro la Repubblica Ceca? Siamo un'ottima squadra con giocatori forti. Dobbiamo fare il nostro gioco ed essere concentrati, se lo facciamo abbiamo buone possibilità di vincere. Sappiamo di essere difficili da battere in casa. C'è davvero un'ottima atmosfera. E' sempre divertente tornare a casa in nazionale e incontrare tutti i giocatori. Sento sempre la pressione, se giochi al livello che facciamo io e tanti altri in squadra non è una novità. Ma la pressione più grande l'ho messa su me stesso. Andiamo in campo e divertiamoci".