Questo è il giorno di Dejan Kulusevski in casa Juve. Dopo la prima notte trascorsa al J Hotel, questa mattina il talento svedese ha effettuato le visite mediche al J Medical per poi apporre le firme sul contratto che lo legherà alla Juve fino al 30 giugno 2024 con ingaggio da 2,5 milioni netti più bonus a salire. All'Atalanta andranno 35 milioni più 9 di bonus, aspettando di capire le intenzioni di Parma e Juve già per gennaio. Mentre Kulusevski effettuava le visite mediche con la Juventus, sono proseguiti i contatti fra la dirigenza bianconera, nelle vesti di Fabio Paratici, e il Parma, tramite il ds Daniele Faggiano, con l'obiettivo (per la Juve) di portare il nuovo acquisto a Torino fin da gennaio. Per ora i contatti, in questo senso, non sono positivi.