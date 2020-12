Qual è il problema di Kulusevski? A raccontarlo è Maurizio Compagnoni ai microfoni di Sky: "L'ho seguito con grande attenzione, prima del suo arrivo a Parma, il direttore Faggiano me ne parlava come un potenziale crack. L'ho visto in diverse gare del Parma e siamo in presenza di un giocatore potenzialmente straordinario, del resto ha qualità e forza fisica, personalità e sfrontatezza. Ha corsa, quasi tutto. Gli manca un ruolo definito e ne può fare tanti. Però se arrivi in un grande club come la Juve devi specializzarti in una posizione. Ho qualche dubbio che possa diventare un crack nella Juve come ala destra o trequartista. Può diventare un interno di centrocampo di livello mondiale".