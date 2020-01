Fredrik Bergholm, presidente del Brommapojkarna, club nel quale è cresciuto Dejan Kulusevski, neo acquisto della Juve, ha parlato del passaggio dell'esterno dall'Atalanta ai bianconeri: "Il nostro incasso? Non lo commentiamo, non lo facciamo mai quando si tratta di conti. Posso però solo dire che è una cessione anche importante per noi, perché valorizza il nostro lavoro. Ed è bello che adesso Dejan passi da un grande club come l'Atalanta a un grandissimo club come la Juventus".