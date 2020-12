di Cristiano Corbo

E' la Juve delle questioni irrisolte. Dei giocatori, irrisolti. I dubbi sono parte integrante di ogni percorso, ma quello intrapreso da Andrea Pirlo ha due ganasce attaccate alle caviglie: la prima, la più pesante, è il nodo Dybala da cui non può fuggire all'infinito; la seconda, invece, porta il volto entusiasta di Dejank Kulusevski fino alle ultime disillusioni. Finora, com'è andata? Di certo, non in maniera entusiasmante. Sedici partite tra campionato e coppe, tre gol e un assist. Lo score direbbe pure di una buona partenza. Se solo non ci fossero stati i botti iniziali...



IL PREDESTINATO - Ale Lucarelli lo chiamava 'predestinato'. Si sapeva, a Parma, che il ragazzo fosse destinato a grandi cose. E cose grandi le ha fatte nelle prime apparizioni con la Juventus: senza Dybala s'era preso quel pezzetto di campo e aveva iniziato una piccola rivoluzione di personalità. E' stato l'unico momento in cui ha trovato continuità di ruolo, che poi ha portato alla continuità di rendimento, che difatti era fucina incredibile della continuità di vittorie bianconere. Poi, il caos: tanti ruoli, da trequartista a esterno, da seconda punta a mezzala. Per Pirlo era diventato "un po' stanco" e nelle ultime gare l'ha relegato ai margini. Sembra il percorso della Juventus intera. Dunque, perché non ripartire da questo talento emarginato?