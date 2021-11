Dejanoggi affronterà la sua ex squadra, l'Atalanta, che l'ha fatto diventare grande e per lanciarlo l'ha mandato al Parma, prima di venderlo alla Juve. Una giornata che affronterà partendo dalla panchina, ma non per il mal di denti... Da qualche tempo Kulusevski è nella lista dei giocatori in vendita per la Juve.- Lo scorso anno Kulusevski rappresentava uno dei pochi elementi assolutamente incedibili insieme a Matthijs De Ligt e forse pochi altri, ma ora è tutto cambiato perché con Allegri non trova spazio. Il tecnico non lo ritiene ancora pronto e lo vede di difficile collocazione in campo, per la società è quindi sacrificabile a fronte di una ricca offerta. Un tesoretto da investire e girare immediatamente su un altro obiettivo ugualmente giovane, ma molto più funzionale: Dusan Vlahovic. Non verrà comunque svenduto, serviranno almeno 30-35 milioni se non di più per convincere la Juve a rivedere quello che è stato un grande investimento, l'ultimo vero investimento pre covid. Se ne parla soprattutto con i club di Premier: Tottenham e Arsenal soprattutto. In questi giorni Federico Cherubini si è intrattenuto a Londra dopo la disfatta di Champions per approfondire tanti discorsi in uscita molto più che che in entrata, da Ramsey a Rabiot e... Kulusevski?