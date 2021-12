Quindici mesi fa, quando ha debuttato nella Juve,Prima partita, primo gol, tra l’altro decisivo perché utile per sbloccare il risultato contro la Samp (la partita era poi finita 3-0). Si aveva la sensazione di essere davanti a un calciatore speciale:Per colpa di chi?In gran parte della Juve, che in questo periodo è sempre stata nel caos e mai lo ha messo nelle condizioni ideali per esprimersi al massimo; in parte inferiore anche sua, personale, perché probabilmente ha sofferto questa situazione di difficoltà e non è riuscito a emergere, lasciandosi spegnere., quello in cui si è affermato nel grande calcio al punto da convincere la stessa Juve a investire 40 milioni su di lui. A Parma, nella stagione dell’esplosione,, un’ala spesso incontenibile. Quando è stato impiegato in quella posizione a Torino? Quasi mai.Dopo quindici mesi,Ma davvero questo ragazzo non vale una grande squadra? Noi pensiamo che possa essere protagonista in un club di vertice, perché ha le qualità per riuscire a imporsi:Ha però bisogno di una società disposta a puntare su di lui in modo compiuto, inserendolo in un progetto tecnico chiaro, dandogli fiducia, non accantonandolo alle prime difficoltà. Ha estimatori in, là ci sono le risorse economiche per convincere la Juve a cederlo (e per rilanciare il mercato di gennaio dei bianconeri). Ma anche in Italia ci sarebbero, anzi ci sono, molte squadre per le quali Kulusevski sarebbe un valore preziosissimo.Vi immaginate Kulusevski - ad esempio - nel 4-3-3 di Sarri oppure di Italiano?, che cerca continuamente le fasce, che chiede agli esterni d’attacco di fare la differenza. Ma anche ilne beneficerebbe, benché in quelle posizioni Spalletti abbia più soluzioni rispetto ai biancocelesti e ai viola. E perfino ilsarebbe un habitat giusto, quasi ideale per Kulusevski: un club che non ha paura a puntare sui giovani e a lavorare per valorizzarli; un allenatore che potrebbe schierarlo sulla destra oppure da trequartista.@steagresti