Giocava meglio nelle giovanili dell’Atalanta, nel Parma? Sì, giocava meglio. Partiva, per lo più sulla destra, seminava centrocampisti, terzini e spesso dalla diagonale infilava di sinistro con un colpo di biliardo. Ogni tanto lo fa anche in bianconero. Ogni tanto. Sovente s’ingolfa a centrocampo, inciampa, si fa togliere la palla e per recuperarla commette fallo. Soprattutto, gioca sempre spalle alla porta come se avesse in uggia la progressione, il taglio, il triangolo da iniziare o da chiudere.Eppure è un “grande prospetto”, eppure ha potenzialità superiori, che per adesso però restano declinate al futuro, come se il talento non riuscisse a esprimersi, imprigionato in una improduttiva coazione a ripetere sconsolante. Da circa un anno e mezzo il film si ripete, sia pur con due registi (allenatori) diversi.La squadra ha abbondanza di esterni e Dejan ai lati non trova posto o quando lo trova ci gioca per venti minuti, un quarto d’ora. Troppo poco, forse, per chiarirsi le idee, confuse da un altro ruolo che proprio non riesce a fare suo.A meno che un anno e mezzo non basti per capirci qualcosa. Il ragazzo è giovane, darebbe il meglio di sé nelle incursioni in area più che nel fraseggio centrale, ma Pirlo prima e Allegri poi, come detto, sembrano obbligati a tenerlo lì, in mezzo al campo.Lo hanno risvegliato gli abbracci più che entusiasti dei compagni come volessero confortarlo, anzi scuoterlo da una certa rassegnazione in cui sembra adagiato.