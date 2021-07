"Saggezza è conoscere le chiavi della vita, e io so che la lealtà è un fattore importante"



Con questo aforisma Dejan Kulusevski ha pubblicato su Instagram delle foto di casa sua, con la sua famiglia, dove sta trascorrendo piacevoli momenti di relax in attesa del raduno con la Juventus della settimana entrante, oltre a un video di basket al campetto. Kulusevski ha disputato un Europeo "a metà" a causa del coronavirus che lo ha influenzato negativamente a inizio torneo, e ha potuto far vedere le sue qualità solo in un paio di partite, prima della sfortunata eliminazione agli ottavi di finale contro l'Ucraina.