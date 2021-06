Dejan Kulusevski, al termine della partita tra Svezia e Ucraina, è intervenuto ai microfoni del media svedese TV4. Questo il suo commento, dopo la sconfitta e l'eliminazione da Euro 2020: "Non sarebbe dovuta finire così. Qualche ora prima ho detto, 'il calcio è crudele', guardando la Francia. E ora l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle. Il calcio dà tanto, ma prende molto di più. Abbiamo creato abbastanza occasioni per vincere nei tempi regolamentari. Poi speravo potessimo resistere fino ai rigori, ma loro hanno segnato alla fine dei tempi supplementari, è stato come un coltello al cuore".