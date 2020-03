Dejan Kulusevski, attaccante esterno di proprietà della Juve, ora in prestito al Parma, è stato protagonista ieri pomeriggio di una diretta Instagram insieme a Gli Autogol. Lo svedese ha parlato di tanti temi, attuali e non e ha parlato anche dei suoi idoli e delle prime impressioni su alcuni giocatori della Juve.



L'IDOLO - “Il mio giocatore preferito è Hazard, vorrei davvero giocare come gioca lui. Copio tanti suoi movimenti, le sue finte di corpo: per me è veramente forte. Il ruolo? Se chiedi a me dico trequartista, ma dipende dal tecnico”.