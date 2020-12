Dejan Kulusevski è un giocatore in evidente difficoltà rispetto alle sue potenzialità e alle aspettative date anche dai 40 milioni investiti dalla Juventus per il suo acquisto. Mister Pirlo lo vede più come un trequartista che come esterno offensivo puro, in concorrenza dunque con Ramsey e McKennie nel "moduli liquido". E al momento, è alle loro spalle nelle gerarchie dell'allenatore bianconero. Tuttavia, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, "A Torino credono ancora ciecamente nelle potenzialità dello svedese che lo scorso anno ha incantato con la maglia del Parma."