Dejan Kulusevski, a Sky Sport, commenta il super debutto con la Sampdoria.



SERATA FANTASTICA - "Serata fantastica, non è stato facilissimo. Tre punti, e un gol. Meglio farlo ora così non ci penso più. Mi aspetto tanto, ci divertiamo tanto in allenamento e lavoriamo davvero tanto. Vogliamo vincere tutte le partite, oggi abbiamo fatto abbastanza bene, ma faremo sempre meglio".



PIRLO - "Andrea è tranquillo, molto. Crede tanto nei giocatori, mi lascia giocare tanto e mi dà tanta fiducia. Mi lascia giocare...".



RONALDO - "Cristiano è fantastico, fortunato ad avere lui. Sul 2-0 mi diceva che voleva di più, vuole sempre che vada più forte".