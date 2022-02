1









Il mondo dei social sa sempre reinventarsi, questo è poco ma sicuro. La nuova occasione l'ha fornita, regalata, donata Dejan Kulusevski: lo svedese, fresco sposo del Tottenham nel mese di gennaio, ha segnato il primo gol con il Tottenham dopo 4 minuti. L'ha fatto in casa del Manchester City di Pep Guardiola e senza tremare, portando a casa anche una prestazione molto, molto importante.



Dejan ha aiutato Conte a vincere una partita incredibile e surreale, orientata verso i tre punti soltanto a recupero ormai scaduto. Ecco, la tenacia, oltre alla rete, è piaciuta dello svedese. E i social si sono scatenati. Un esempio? Leggete il commento di Marco: "Un minuto di silenzio per i talebani che si ritrovano con Guardiola sconfitto, ma non possono dire nulla perché ha vinto Conte con Kulusevski e Bentancur...". In molti, inoltre, hanno paragonato Kulu a Bernardeschi.



