"Non smetterò mai di fumare per Kulusevski, mai". E' solo uno dei tanti commenti dopo la perla di Dejan, che al dodicesimo di Juventus-Sampdoria ha già portato avanti i suoi. Sui social, oltre ai vari 'predestinato' e 'fenomeno', si sono sprecati gli sfottò per l'Inter, che in serata ha portato Arturo Vidal alla Pinetina. E allora, nel bel mezzo di una partita combattuta e bella da vedere, c'è spazio anche per le prime risate, quelle d'inizio stagione che non fanno poi così male. Bene, benissimo sta facendo il giovane svedese in campo: nessun timore e tanta gamba nella gara inaugurale. Kulusevski è già a dimensione Juve. E se ne sono accorti tutti...



