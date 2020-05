Dejan Kulusevski è già un calciatore della Juve. Ancora non può vestire la maglia ma di fatto è come se lo facesse. ​"Sarri è stato simpatico - ha dichiarato a , mi ha messo a mio agio.". Risultato? Tifosi della Juve in estasi, quelli interisti furiosi. Sui social la sfida tra bianconeri e nerazzurri è partita anche con il pallone fermo e anche per un calciatore che ancora non è della Juve. Da oggi però è come se già lo fosse...