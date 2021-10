può tornare subito a Torino. Il motivo? Il giocatore svedese salterà la sfida con la Grecia e potrebbe quindi far rientro immediatamente in Italia, dove ad attenderlo ci sarebbero Allegri e una settimana di lavoro con vista Roma. Kulusevski è sceso in campo, da titolare, nella vittoria della Svezia per 3-0 sul Kosovo. Schierato di fianco a Isak, il mancino è stato sostituito in pieno recupero, a pochi istanti dal fischio finale. Al 52', il giallo che lo costringerà a saltare la sfida con la Grecia di martedì 12 ottobre.