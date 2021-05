Ed è scoccata l'ora di Kulusevski. O meglio: scoccherà pure in futuro. Perché il vero Dejan si è visto nella gara di Coppa Italia contro l'Atalanta, sua ex squadra: non solo gol e assist, ma tatticamente è stato meraviglioso. Come racconta Tuttosport, all'inizio Kulusevski è stato uno dei bianconeri che hanno dato l'impressione di soffrire di più. "Ci sono stati passaggi importanti come la rete nell'1-1 contro il Verona ma anche dei momenti di amnesia. Senza mai convincere del tutto". Del resto, dalla fascia destra al centro del campo, dal ruolo di seconda punta a questo ibrido tra interno e trequartista con licenza di attaccare. Che abbia finalmente trovato il suo posto alla Juve?