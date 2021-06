Una forza della natura. Così si può descrivere Dejan Kulusevski, il cui ingresso in campo contro la Polonia si è rivelato cruciale per la sua Svezia. Innanzitutto, si parla dell’esordio assoluto all’Europeo per l’esterno della Juventus, guarito dal Covid-19 e rientrato in gruppo solo da poco. Nonostante questo, Kulu è stato determinante: ha servito due assist, l’unico giocatore nato dal 2000 ad aver fornito assist tra Europei e Mondiali. Uno dopo una lunga sgroppata, il secondo dopo una giocata di classe, preziosissimo per consentire al suo compagno Claesson di segnare il gol vittoria al 94’. Applausi a scena aperta per Dejan, esaltato anche dai tifosi bianconeri.



