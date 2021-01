E' il minuto 43 quandosi rende conto di non farcela e deve lasciare il campo. "Ha preso un trauma contusivo sul collaterale, gli è rimasto un po' sotto il ginocchio e il collaterale interno ha avuto un po' di fastidio" dirà poi Andrea Pirlo a Sky Sport nel post partita. In quel momento però serviva una decisione immediata. Uno sguardo alla panchina, un cenno al terzo più giovane: "Dejan, entri te".- Finte, controfinte, passaggi filtranti e occasioni create. Gli basta un tempo per essere il migliore in campo dei suoi: sfida nella sfida tra lui e Traoré, l'altro mvp della partita e anche lui classe 2000.L'ha fatto contro il Milan, quando in meno di mezz'ora ha servito l'assist a McKennie dopo una cavalcata; e l'ha fatto anche col Sassuolo, prendendo per mano la Juve: ". Idee chiare per il ragazzo, che nel post partita sorride consapevole di aver fatto una gran partita.- "Ha fatto una giocata alla Messi" racconta stupito Lele Adani durante la telecronaca di Sky Sport.. Detto, fatto. Spunta Ronaldo e tac, la spara su Consigli. Poco male, perché poi CR7 si rifarà segnando all'ultimo secondo. Per Kulu il gol non è arrivato, ma nella storia di Juventus-Sassuolo resteranno le giocate di un ragazzino di 20 anni che con le sue giocate ha incantato tutti.