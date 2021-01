2









Prima di ogni partita Dejan Kulusevski è sempre in continuo ballottaggio. Per giocare esterno di destra o di sinistra, e all'occorrenza si candida anche a giocare sotto punta. Contro il Milan questi ballottaggi gli ha persi tutti: sulle fasce c'erano Chiesa e Ramsey, vicino a Ronaldo Paulo Dybala. E Kulu? In panchina. Sì, per poco più di un'ora. Perché poi è entrato al posto di Chiesa ed è partito subito a mille. Finte, controfinte, sterzate e scatti. Indemoniato.



I COMPLIMENTI - Per capire com'è entrato in partita basta vedere la cavalcata per il gol di McKennie. Più del 50% del 3-1 della Juve è suo. Spacca la partita in due e si prende gli applausi di Pirlo: "Sapevo di avere giocatori che durante la partita potevano cambiare ritmo e 'spezzare' la gara - ha detto l'allenatore nel post partita - giocatori come Kulusevski e McKennie che da un momento all'altro con la loro freschezza possono incidere sulla partita". Detto, fatto. A San Siro l'hanno chiusa proprio loro: assist dello svedese e rete dell'ex Schalke. Nella seconda parte di stagione Kulusevski potrebbe trovare più spazio anche da titolare, perché a febbraio tornerà la Champions e ricominceranno le rotazioni. Pirlo conosce bene le qualità del giocatore e si fida ciecamente del suo talento, un jolly da pescare nel mazzo.



NUMERI - Dejan è il futuro - bianconero - che avanza. Non è un caso che il primo dell'era Pirlo sia stato segnato proprio da lui. La Juve ci punta ed è convinta che in futuro diventerà un giocatore chiave del nuovo progetto; oggi è un 'dodicesimo titolare' che Pirlo non vuole bruciare e inserisce sempre al momento giusto. Un equilibrio incredibile tra partite giocate da titolare e in cui è subentrato: su 18 gare totali in questa stagione, ne ha fatte 9 dal primo minuto e 9 entrando a gara in corso. Tre gol e due assist lo score di Kulusesvki, niente male per un ragazzo che fino a due anni fa era ancora in Primavera.