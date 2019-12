Dejan Kulusevski è uno dei giovani talenti nel mirino della Juventus. Cartellino di proprietà dell'Atalanta, lo svedese è esploso in prestito a Parma nel tridente di D'Aversa. Non solo i bianconeri su di lui, Kulusevski è seguito da mezza Europa e tra i club interessati c'è anche l'Inter. Il giocatore ha parlato del suo futuro ai microfoni di SVT Sport: "Quando pensi al futuro, dimentichi il presente. Penso a migliorare, non so cosa accadrà in futuro. Mi concentro su come migliorare e alla fine della stagione prenderò una decisione".