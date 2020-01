Come un fulmine a ciel sereno, la Juventus ha superato l’Inter e ha messo le mani su Dejan Kulusevski, presentando un’offerta soddisfacente all’Atalanta da 35 milioni più 10 di bonus e convincendo il talento svedese sia sul piano progettuale che contrattuale, con un quinquennale da 2 milioni netti a stagione. Resta ancora da capire se la dirigenza bianconera voglia anticipare il suo arrivo a Torino già a gennaio, oppure lasciarlo in prestito a Parma fino a giugno. Le visite mediche sono quindi fissate per domani, 2 gennaio, alle 8 di mattina al J Medical. Il giocatore arriverà in serata a Torino e assaggerà per la prima volta l'ambiente Juventus.