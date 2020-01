Ha già preso applausi, Kulusevski. Sia alla lettura delle formazioni che nella discesa in campo. Il talento svedese è stato schierato titolare nella gara dello Stadium, D'Aversa non si è lasciato chiaramente intimidire dalla situazione e dalle parole. Dejan sta bene, quindi va in campo. Un atteggiamento che denota anche assoluta maturità e professionalità da parte del ragazzo, che ha già conquistato il suo pubblico. Apprezzamenti e battiti, di mani e di cuori. Kulu è già bianconero: una sera da avversario non cambia davvero nulla.