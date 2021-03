Dejan Kulusevski, un anno tra alti e bassi. Il classe 2000 vive la prima stagione in bianconero e come in ogni grande salto, anche quello alla Juve non è stato tutto semplice: dopo un inizio con il botto, è calato, alla ricerca della migliore posizione. Il Corriere di Torino racconta di un rendimento sotto le aspettative, ma soprattutto di una lontananza dal gol in campionato di ben 101 giorni. Troppi, per lui e per la Juve.