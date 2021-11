Serata di sorpassi nel Gruppo B delle qualificazioni Uefa ai prossimi Mondiali: la Svezia crolla clamorosamente in Georgia, la Spagna ne approfitta in Grecia e balza avanti a Ibra & co. All'ultima giornata, nello scontro diretto, agli iberici basterà non perdere contro gli svedesi per qualificarsi a Qatar 2022 direttamente.

Parlando di Juventus, però, la serata ha più ombre che luci qualsiasi sia la nazionale in esame. Per quanto riguarda la Svezia, Kulusevski entra quando la sua squadra è ancora sotto di un gol, ma non incide e la Georgia raddoppia. Un 2-0 firmato, peraltro, da Khvicha Kvaratskhelia, gioiellino che in passato è stato accostano anche alla Juve. Passando alla Spagna, nell'1-0 firmato Sarabia su rigore non brilla certo la stella di Alvaro Morata, che parte titolare ma, tra incertezza e poca precisione sotto porta, viene sostituito a metà secondo tempo.

Kulusevski buttato nella mischia solo per provare a sistemare le cose, Morata a cui viene data fiducia ma non si sblocca. Stasera le nazionali europee sono state lo specchio del momento attuale di questi due giocatori alla Juve.