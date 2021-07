Nei mesi scorsiha cambiato agente, lasciando Stefano Sem e passando alla WSA di Alessandro Lucci (stessa agenzia che gestisce, tra gli altri, anche Cuadrado, Perin e Bonucci). Di solito quando un giocatore cambia procuratore è per trasferirsi in un altro club, ma non sarà il caso di Kulu. Lo svedese infatti piace a diverse big tra le quali anche Arsenal e Bayern Monaco, ma per la Juventus è un incedibile e un punto fermo per il futuro. Così, lo strano mercato di Kulusevski non avrà sviluppi.