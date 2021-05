Dejan Kulusevski risponde così alle critiche iniziali: "Qualche volta ho cambiato modo di giocare, ma i concetti sono sempre gli stessi. Il mister vuole che stia dentro al gioco, dialogare con i compagni e giocare vicino agli attaccanti. Ho fatto meno assist e meno gol dell'anno prima, ma è normale. Sapevo che venire qui non sarebbe stato facile, ma la vita è piena di difficoltà. In alcune partite ho fatto bene, in altre peggio, non posso fare di più di quello che faccio, faccio il meglio possibile, non rimpiango niente".



Scorri in basso per l'intervista integrale