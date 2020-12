1









Ogni giocatore ha i suoi riti e scaramanzie. Quelli che "non ci credo, ma non si sa mai". Anche la Juve ha i suoi calciatori superstiziosi e tra loro c'è Dejan Kulusevski, protagonista della vittoria contro il Parma col classico gol dell'ex. Prima di ogni partita lo svedese mastica un chewingum da quando esce nello spogliatoio senza mai buttarlo nemmeno quando scende in campo. E' lui a raccontarlo ai microfoni di Dazn, spiegando che: "Al primo passaggio sbagliato lo butto via, ma se sento che sta andando bene me lo tengo".